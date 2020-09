Postbodes moeten eenzaamheid gaan signaleren: 'Ze komen van alles tegen'

Bezorgers van PostNL komen van alles tegen in hun werk, ook eenzaamheid. Met een nieuwe proef in Hillegersberg-Schiebroek wordt getest met het signaleren van eenzaamheid onder ouderen.

"Een bezorger bezorgde vaak medische pakketten bij een vrouw", vertelt Merel Koppen van PostNL. "De vrouw vroeg hem eens het pakketje bij haar in de kast te zetten en daar vond hij nog eens tweeëntwintig dozen. Het bezorgen was het enige contact dat ze had. Best schrijnend."

Postbezorgers zijn volgens Koppen dé persoon voor deze taak. "Als PostNL staan we middenin de maatschappij. Bezorgers bellen bij een op de drie deuren aan en komen van alles tegen."

Melding doen

Deze vrouw is lang niet de enige eenzame oudere die de bezorgers aantreffen. Chauffeur komen vaker met dit soort verhalen terug, vertelt Koppen.

Volgens Koppen komen er elke dag drie tot vier meldingen uit Rotterdam van eenzaamheid binnen bij speciale meldpunten. Iets doen kon tot voor kort nog niet. "De bezorgers moeten ook door, zij kunnen dat niet oplossen."

Daarom de proef met welzijnsorganisatie DOCK. "De bezorgers kunnen melding doen van een dergelijke situatie en die wordt binnen 48 uur door de organisatie opgepakt. Dan komen zij aan de deur en kijken ze of het wel goed gaat met die persoon."

Steentje bijdragen

Maar wat als mensen zichzelf niet eenzaam vinden en niet zitten te wachten op zo'n bezoekje? "Volgens DOCK is niemand tegen aandacht. Maar 30 procent van de mensen vraagt waar de 'Hoe gaat het'-vraag vandaag komt. De meeste mensen zijn blij dat er iemand komt kijken. Maar het is en blijft een pilot en we gaan onderzoeken of dit iets is wat werkt."

De proef, die dinsdag van start is gegaan, duurt nog tot het einde van het jaar. "Daarna gaan we kijken hoe het is gegaan en of dit de manier is om een steentje bij te dragen in de aanpak tegen eenzaamheid."