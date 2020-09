'Mondkapjes in supermarkten zouden verplicht moeten worden'

Nieuwe bestickering in de Plus

Als het aan de Jumbo in Krimpen aan den IJssel ligt, worden mondkapjes in de supermarkt verplicht. "Dat hoop ik echt", zegt manager Arnold de Jongste. Maandag werd bekend dat het dragen van mondkapjes in supermarkten alleen wordt geadviseerd. Wel mogen mensen zónder geweigerd worden.

"Als het dragen van een mondkapje verplicht is, kun je makkelijker handhaven", denkt De Jongste. "Klanten weigeren als het niet verplicht is, is vragen om conflicten. Als het niet landelijk verplicht is, kunnen wij als ondernemer mensen ook niet gaan verplichten."

Nieuwe normaal

Een mondkapje geeft volgens hem een 'goed en veilig gevoel'. Volgende week gaat de burgemeester van Krimpen in gesprek met alle winkels over een eventuele verplichting. "Laat dat mondkapje het nieuwe normaal worden."

Volgens De Jongste is het beleid nu simpelweg te verwarrend: "De Tweede Kamer zegt nog steeds 'We doen het niet', terwijl ze adviseren 'Doe het wel'."

Een winkelende klant stemt in met een mondkapjesplicht. "Mijn schoondochter werkt op de ic en ik hoor schrijnende verhalen van haar." Maar zelf draagt ze nu nog geen mondkapje. "Ik draag hem als het moet, nu is het nog niet verplicht." Wat gaat dat ene mondkapje uitmaken, denkt ze.

Agressieve klanten

In de Plus in Rotterdam-Zuid worden woensdagochtend nieuwe stickers geplakt. 'Gebruik een mondkapje', staat erop. Toch is het alleen nog een advies. "Wij adviseren klanten er een te dragen, maar het is niet verplicht", laat manager Arnold Both weten.

De supermarkt voorziet wel problemen met de aangescherpte regels. "We verwachten dat klanten de regels niet altijd zullen willen hanteren. We willen voorkomen dat er agressie komt, zoals aan het begin van de coronacrisis, daarom komen er twee gastheren en -vrouwen aan de deur te staan. Die gaan mensen ontvangen en winkelwagens aanreiken."

Hamsteren

Agressieve klanten heeft hij genoeg meegemaakt de afgelopen maanden. "In het begin was het echt extreem. Toen waren mensen ook aan het hamsteren. We verwachten dat mensen het nu wel iets meer gewend zijn."

"Met de gastheren en -vrouwen pakken we eventuele problemen al van te voren aan, in plaats van in de winkel. Zo voorkomen we dat er in de winkel discussies ontstaan."

De afstand blijft voor Both het belangrijkste. "We zijn nieuwe stickers op de grond aan het plakken, maar met een winkelwagentje houd je sowieso al een meter afstand."