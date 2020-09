Theater Rotterdam: 'met maar 30 man in de zaal? Dan ga ik liever dicht'

Geen negenhonderd, geen honderdzestig, maar misschien maar dertig mensen in het Theater Rotterdam. Er is nog grote onduidelijkheid over het aantal mensen dat met de aangescherpte coronaregels in theaters, bioscopen en andere culturele instellingen mag.

"We weten nog niet waar we aan toe zijn", zegt de directeur van Theater Rotterdam Walter Ligthart. Amsterdam maakte dinsdag bekend geen uitzonderingen te maken voor culturele instellingen die 'van groot belang zijn voor de samenleving'. Of de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb volgt is nog niet duidelijk. De veiligheidsregio doet nog onderzoek.

"We hopen zo snel mogelijk op duidelijkheid, maar tot die tijd kunnen we op de huidige manier doorgaan." Dat is ook een behoorlijk afgeslankte versie. "Vanavond is uitverkocht, maar dat betekent tegenwoordig honderdzestig mensen in de Grote Zaal, in plaats van negenhonderd."

Alles of niets

Ligthart schudt zijn hoofd. "Het is bijna niet meer uit te leggen aan het publiek. Ik snap de maatregelen heel goed hoor, maar als er maar dertig mensen in de zaal mogen ga ik liever drie weken dicht."



Voor oktober staan er - ondanks corona - behoorlijk wat voorstellingen gepland in het theater. "Er staan vijftig voorstellingen. Als ik die allemaal moet gaan afzeggen, kom je algauw op een strop van tonnen."

Naast de Grote Zaal heeft het theater ook een Kleine Zaal. "Die zou ik wel open kunnen houden voor intiemere voorstellingen. Dat is beter dan met dertig man in een zaal met een capaciteit van negenhonderd zitten. Maar goed, liever alles of niets."

Gatenkaas

Voorlopig kunnen mensen nog gewoon naar een voorstelling. Mondkapjes hoeven ze niet op. "Een mondkapjesplicht is er nog niet. We wachten nog even af of er besluiten komen in de regio." Volgens Ligthart is het bijzonder onduidelijk wat er nu wel of niet moet. "Wel in de winkels, niet in de theaters, eerst wel buiten en nu weer niet... Het publiek weet het zo langzamerhand ook niet meer."



"Als mensen een mondkapje willen dragen, zijn ze van harte welkom. We hebben mondkapjes klaarliggen voor wie ze wil. Hopelijk komt er snel duidelijkheid. Het is echt een gatenkaas."