Capelle zet stap naar verbouwing Rivium tot woonwijk

Een deel van de kantoren op Rivium staat op dit moment leeg. Een deel van die leegstaande kantoorruimte wordt omgebouwd tot appartementen. Ook wordt een deel afgebroken. Daar komen nieuwe gebouwen voor in de plaats.

Er is ruimte voor hoogbouw tussen de 50 en 80 meter met op een paar plekken een mogelijkheid voor een hoger gebouw.

Hotel

De plannen voor de transformatie van Rivium zijn niet nieuw. Al in 2017 werd er voor het eerst gesproken over het voornemen. Toen stond veertig procent van de kantoren leeg. Toen werd er ook nog gesproken over de bouw van een hotel in het gebied.

Een reportage van Rijnmond over de leegstand in Rivium uit 2017:



Volgens wethouder Struijvenberg van Capelle aan den IJssel is er de afgelopen jaren al meerdere keren gesproken met alle betrokkenen. "Veel mensen zien in Rivium een prachtige kans om op deze bijzondere plek straks een mooi appartement te vinden. De locatie en de plannen hebben mensen en ontwikkelaars enthousiast gemaakt. Begrijpelijk, er is flinke woningnood in de regio en Capelle, en veel starters, maar ook ouderen zijn op zoek naar een starterswoning of doorschuifwoning."

Er bestaat de angst dat het plan ook gepaard gaat met parkeerproblemen. Struijvenberg benadrukt dat openbaar vervoer een grote rol gaat spelen in de nieuwe woonwijk. "Ook zetten we maximaal in op deelauto's, snelfietsroutes naar Rotterdam en Capelle en fietsenstallingen. De parkeernorm wordt met 0,6 auto per huishouden ook bescheiden."