Minister moet gratieverzoek van viervoudig moordenaar opnieuw bekijken

Minister Dekker van Rechtsbescherming moet binnen twee maanden opnieuw een besluit nemen over de tot levenslang veroordeelde Loi Wah C.. Dat heeft de rechter in Den Haag besloten. De man zit een celstraf uit voor een meervoudige moord op een familie aan de Rotterdamse Statensingel in 1987.

In juli wees de minister het gratieverzoek van C. af, maar volgens Mathieu van Linde, de advocaat van C. was dat onrechtmatig. Volgens de advocaat waren er geen bijzondere omstandigheden die het redelijk maakten dat van het positieve advies van het gerechtshof werd afgeweken. Ook maakte de minister niet duidelijk wanneer C. wel voor gratie in aanmerking zou komen.



De rechter was het eens met de advocaat. "De rechter is van oordeel dat de afwijzende beslissing van de minister op tal van punten niet draagkrachtig en dus onrechtmatig is", schrijft de advocaat in een verklaring. Volgens hem is de minister ten onrechte niet ingegaan op de beleidswijziging van de levenslange gevangenisstraf. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) vindt dat een levenslange straf alleen humaan is als de veroordeelde de hoop op gratie en vrijlating behoudt.

Ook heeft de minister volgens de advocaat niet voldoende beargumenteerd waarom de 'vergelding na bijna 33 jaar zwaarder zou wegen dan de resocialisatie van Loi C.".

Loi Wah C. is in 1989 veroordeeld tot levenslang voor de moord op een Chinees gezin van vier, dat woonde aan de Statensingel in Rotterdam. Onder de slachtoffers waren een 5-jarig kind en een baby.