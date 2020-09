Poll: Moet er strenger worden opgetreden tegen het rijgedrag van maaltijdbezorgers?

April vorig jaar deed de VVD al het initiatiefvoorstel ' Integrale aanpak bezorgaso's ', waarin de partij schreef klaar te zijn met het rijgedrag van maaltijdbezorgers. "Ze rijden door rood, over stoepen en ze rijden Rotterdammers van hun sokken. Dit roekeloze rijgedrag zorgt niet alleen voor veel irritatie, maar ook voor ongevallen en slachtoffers", zei de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans er destijds over in de gemeenteraad.

Naar aanleiding van het voorstel van de VVD ging wethouder Wijbenga onder meer in gesprek met verschillende maaltijdketens, verzekeringsmaatschappijen en maatschappelijke organisaties. Ook werden er zogenaamde discussietrainingen gestart, omdat "maaltijdbezorgers vaak jongeren zijn, die moeite hebben met herkenning van gevaren in het verkeer."

Maar om de overlast concreet in beeld te krijgen, startte de gemeente samen met de politie dus een pilot in Rotterdam-Feijenoord. Daaruit zijn, ondanks de registratie van 26 incidenten, "geen casussen naar voren gekomen die zich lenen voor een bestuurlijke maatregel", schrijft wethouder Wijbenga in een brief aan de Commissie Veiligheid en Bestuur. "Het is lastig om werkgevers verantwoordelijk te houden voor de overtredingen van individuele werknemers."

Wat vind jij?

Nu zijn we op zoek naar jouw mening en ervaringen met maaltijdbezorgers. Zie jij ze vaak door jouw wijk scheuren en vind je dat onacceptabel? Of heb je er wel begrip voor, omdat mensen nou eenmaal steeds meer bestellen? Laat het weten in onderstaande poll: