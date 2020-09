Shotgun op de bank, vuurwapen op nachtkastje; aanhoudingen in Rotterdam

Een vuurwapen op het nachtkastje, een schietpen op tafel en een shotgun op de bank. De politie heeft dinsdag een 44-jarige vrouw en haar 37-jarige vriend aangehouden in het huis van de vrouw aan de Cornelis Trompstraat in Rotterdam. In hun twee huizen zijn verschillende wapens gevonden. De panden zijn met spoed gesloten.

De agenten kwamen in eerste instantie af op een melding over drugsoverlast. Eenmaal binnen bleek er al gauw meer aan de hand te zijn. De schietpen, waarmee kogels afgevuurd kunnen worden, sprong als eerste in het oog. Daarop werd de woning verder doorzocht en kwamen de shotgun en het vuurwapen tevoorschijn. Ook werd er 6 duizend euro in het huis gevonden.

Het huis in Rotterdam van de 37-jarige man werd ook doorzocht. Daar lagen nog eens twee vuurwapens, vier luchtdrukwapens, een aantal verboden messen en tweehonderd XTC-pillen. Ook had de man tien gram speed in huis.