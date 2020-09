Sinisterra terug op trainingsveld en Spajic traint voor het eerst mee bij Feyenoord

Luis Sinisterra heeft woensdag de buitentraining bij Feyenoord hervat. De Colombiaanse aanvaller is herstellende van een zware knieblessure. De verwachting is dat hij pas na de winterstop weer inzetbaar is voor coach Dick Advocaat.

Sinisterra trainde tijdens het trainingskamp in Oostenrijk en Zuid-Duitsland in augustus ook al enkele malen buiten apart van de groep. Sinisterra raakte in februari van dit jaar in de uitwedstrijd bij PEC Zwolle zwaar geblesseerd.

Uros Spajic, die sinds dinsdag speelgerechtigd is, trainde voor het eerst mee bij Feyenoord. De verdediger, die gehuurd wordt van het Russische FK Krasnodar , kan komend weekend in de uitwedstrijd bij Willem II zijn debuut maken voor Feyenoord.