Onderwijs gespaard met strengere maatregelen, maar leraar Quincy zit thuis

"Ik werd vanmorgen wakker met een dikke keel, hoesten en niezen. Dan weet je het wel hè." Voorrang bij een coronatest omdat hij leraar is heeft hij niet gekregen. "Ik kan donderdag pas terecht", zei hij dinsdag tegen Radio Rijnmond. "Voordeel van de sneltest is wel dat je 's avonds de uitslag al weet, dus hopelijk kan ik vrijdag nog wat betekenen op school."

Van Dijk is lang niet de enige die thuiszit. "Er zijn er wel meer", weet hij. "Normaal gesproken zou ik voor deze klachten niet thuisblijven. Paracetamolletje erin en gaan met die banaan!", lacht hij.

Beetje behelpen

Vervangers zijn er niet. "We hebben al mazzel als er één onderwijsassistent rondloopt die wat kan opvangen. Als er twee leraren tegelijkertijd ziek zijn wordt het lastig. Er zitten nu groepen thuis en het is pas september."

Gelukkig zijn er ook positieve dingen: "We hoeven bijvoorbeeld geen afstand meer te houden van de kinderen, alleen onderling met het team. Dat betekent geen grote vergaderingen of bij elkaar zitten met de lunch. En eigenlijk mogen er ook geen ouders in de school komen. Dat is wel een beetje behelpen."



Vooral in het begin van het schooljaar vindt Van Dijk het belangrijk om een goede band met de ouders op te bouwen en dat gaat lastig als ze de school niet in mogen. "Voor het startgesprek aan het begin van het jaar is daarom een uitzondering gemaakt."