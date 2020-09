Theaters en bioscopen Zuid-Holland-Zuid mogen toch meer dan 30 mensen toestaan

Het gaat om Schouwburg Kunstmin, het Energiehuis, Kinepolis, The Movies (allemaal in Dordrecht), Evenementenhal Gorinchem, Theater Cascade (Hendrik-Ido-Ambacht) en Theater De Willem (Papendrecht).

In de theaters blijven de oude coronaregels gehandhaafd. Dat betekent dat er zoveel mensen binnen mogen zijn als mogelijk is met inachtneming van anderhalf meter afstand.

In de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is nog geen besluit genomen over een mogelijke ontheffing voor theaters en bioscopen. Dat besluit volgt waarschijnlijk donderdag. In Amsterdam en omgeving wordt geen uitzondering gemaakt voor bepaalde theaters.