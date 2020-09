MiniWorld in nood: 'We hebben het zwaar, help ons!'

"Wij vragen het al heel lang", vertelt directeur Marc van Buren. "De gemeente is groot, we weten gewoonweg niet bij wie we aan moeten kloppen." Een contactpersoon is er niet, net als innige contacten met bijvoorbeeld een wethouder.

Pittig

Van Buren weet het even niet meer. "We hebben het zwaar. Het is pittig. Bezoekers blijven weg. De omzetten zijn enorm gekelderd de laatste tijd. In de zomer hebben we een omzetverlies van 75 procent gehad."



Van de twaalf werknemers zijn er al twee ontslagen. Ook zijn er minder vakantiekrachten. "We hebben aan alle kanten besparingsmaatregelen moeten nemen. Gelukkig hebben we ook een modelatelier, waar we het afgelopen halfjaar veel commerciële opdrachten hebben gehad. Dat heeft ons er een beetje doorheen getrokken, al maakt het het gemis aan bezoekers niet goed."

Koffiedik kijken

De toekomst noemt Van Buren 'koffiedik kijken'. "Hoe strenger de maatregelen en hoe meer 'code roods'... Of het op korte termijn weer aan gaat trekken, ik weet het gewoon niet. Het moet niet lang doorgaan zo."



Met de commerciële opdrachten die nog lopen, zingt MiniWorld het nog wel uit tot het einde van het jaar. "Als die opdrachten niet doorgaan, hebben we een wonder nodig." Nu is het niet de eerste keer dat de attractie overeind is gebleven door een klein wonder. "We hebben al eerder crises gehad. Vandaar dat we nu ook minder reserves hebben."



Help MiniWorld!

In totaal heeft MiniWorld zo'n twee- tot tweeënhalve ton nodig. "We hebben het niet over miljoenen, we zijn ook een kleine attractie. Met een kleine steun kunnen we al overleven."

Alleen heeft Van Buren géén idee bij wie hij kan aankloppen. "We hebben al uitstel van huurbetaling gekregen, maar er is geen gesprekspartner bij de gemeente die ons kan vertellen wat er gaat gebeuren. Of nou; er zijn wel mensen, maar ze wéten het allemaal niet."

"Wij roepen nooit zo hard", zegt de directeur, "en wie het hardst roept wordt geholpen. Wij zijn gewoon bezig met het bedrijf in de lucht houden, niet lullen maar poetsen! Misschien is het inmiddels wel tijd om te gaan roepen. Help MiniWorld!