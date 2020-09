Vermoeidheid, hart- en longklachten: ook dertigers kunnen na milde Covid nog lang tobben, waarschuwt Erasmusviroloog

* Wanneer zijn we van dit virus af? Stopt het als niemand het meer heeft?

"In theorie wel, maar de vraag is of dat nog lukt als het zo wijd verspreid voorkomt. Dat zou misschien kunnen als je echt een megagoed vaccin zou hebben. Want wat je gezien hebt in China bijvoorbeeld, dat zij door de hele heftige maatregelen daar het virus wel hebben kunnen stoppen. Maar dat zou je dan in de hele wereld moeten doen en daar heb ik wel vraagtekens bij.

Helemaal weg is het natuurlijk nooit, want het komt uit een dierreservoir en daar blijft het altijd zitten.”

* Is er al onderzoek gedaan naar mensen die voor de tweede keer besmet zijn? Worden zij net zo ziek als de eerste keer?

“We zien een wisselend beeld. Het is nog maar een handjevol. Je moet dan echt het virus van de eerste en tweede keer vergelijken en dat is nog maar bij een paar patiënten gebeurd. En dan zie je pas of iemand echt een nieuwe infectie heeft. Maar dat aantal is te klein om daar echt iets over te kunnen zeggen: er zit iemand bij met een milde tweede infectie en er zit iemand bij met een hele heftige tweede infectie.”

* Is er een kans dat het virus muteert, waardoor het vaccin dat nu wordt ontwikkeld niet meer werkt als het op grote schaal geproduceerd gaat worden?

“Die kans is er in theorie, daar wordt wel goed naar gekeken natuurlijk. We verwachten pas dat je dat gaat zien als het virus veel meer mensen tegenkomt die al immuun zijn, want dan krijg je een soort selectiedruk. Dat is vooral iets waar je op moet gaan letten als er op grotere schaal gevaccineerd gaat worden.”

* Werkt een vaccin tijdelijk?

“Wij verwachten dat de immuniteit die je opbouwt door vaccinatie zeker niet levenslang zal zijn. Dat zie je eigenlijk niet bij dit soort luchtweginfecties. Dus we verwachten dat een vaccin dat gaat werken met regelmaat herhaald zal moeten worden.”

* Waarom laten we Covid-19 niet gewoon woekeren als een griep? In bijvoorbeeld Spanje zie je dat een strenge lockdown ook niet helpt.

“Nou, we hebben dit voorjaar een strenge lockdown gehad en die hielp wél, laat ik dat eerst zeggen.

De belangrijkste reden daarvoor is dat je dan in mijn ogen een te grote gok neemt. We weten dat in ieder geval tussen de drie á vier miljoen mensen ernstiger ziek kunnen worden, maar we weten nog lang niet alles van deze infectie en we leren steeds bij. Bijvoorbeeld dat mensen die eigenlijk dachten een milde infectie te hebben dan niet blijken op te knappen. Die hebben dan langdurige vermoeidheid, hartklachten, longklachten… dus daar lijkt het helemaal niet zo onschuldig. Dus de gok die je neemt als je zegt: ‘laat maar waaien onder bijvoorbeeld mensen onder de dertig’, dan verwacht ik dat we toch ook veel zieken en misschien wel langdurig zieken onder die leeftijd gaan zien.”

* Zijn griep en corona allebei even besmettelijk?

“Lastige vraag, het komt wel bij elkaar in de buurt. We zien dat er veel virus in de bovenste luchtwegen wordt uitgescheiden. De indruk is dat corona misschien wat venijniger is, omdat er zulke enorm milde klachten kunnen zijn en als je dan gaat meten hebben die mensen toch megaveel virus bij zich. Dat is natuurlijk een heel lastige combinatie. Maar het lijkt wel op elkaar, ja.

En je ziet ook het omgekeerde: in Australië, waar het griepseizoen eerder valt, hebben ze de afgelopen maanden bijna geen last gehad van griep. Dus de coronamaatregelen helpen ook tegen griep.”

* Hoe zit het met de medicatie tegen corona?

“Er zijn diverse studies gaande en er zijn wat eerste gecontroleerde onderzoeken gedaan. Wat blijkt is dat als je patiënten in een bepaalde fase met dexamethason behandelt, dat dat duidelijk een positief effect heeft. Er zijn ook studies waarbij dat ook blijkt met een geneesmiddel dat aanvankelijk is ontwikkeld voor hiv. Dus die twee behandelingen hebben effect. En een derde is dat gekeken wordt wat het effect is als je vroeg iets doet tegen stolling in het lichaam. Want voor een deel van de ernstige zieke patiënten is dat het probleem. Door een combinatie van al die behandelingen is de kans op overleven bij die ernstig zieke groep groter. Internationaal zijn nog andere studies bezig die meer behandelingen moeten opleveren.”

* Ik moet in oktober geopereerd worden. Bestaat de kans dat die operatie door de tweede golf niet doorgaat?

“Dat is niet te hopen en het is juist een van de argumenten waarom gezegd is dat er meer maatregelen moeten komen. We hebben in het voorjaar gezien dat inderdaad de niet-corona zorg stil heeft gelegen. Dat is iets wat we niet willen en daarom moesten die nieuwe maatregelen worden genomen.”

* Uw collega bij het Erasmus MC, Diederik Gommers, ging onlangs in debat met Famke Louise, die samen met andere BN-ers vraagtekens zette bij de corona-maatregelen. Wat zou ú willen zeggen tegen alle sceptici?

“Denk vooral niet dat het niet ook over jou gaat. Ik snap de frustratie wel en zeker onder jongere mensen die het gevoel hebben dat het niet zo erg over hen gaat. Ten eerste is dat niet zo en ten tweede: als we dit met z’n allen doen kunnen we ook met z’n allen weer naar een versoepeling van de coronaregels toe. Diederik Gommers heeft laten weten dat hij met een groep sceptici in gesprek wil en ik heb gezegd dat hij mij dan ook mag bellen. Ik vind het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven.”

Meer vragen van onze volgers op Facebook, Instagram en Twitter worden aanstaande vrijdag gesteld in onze talkshow Lof der Geneeskunst.

Covid-19. Een terugblik en hoe nu verder…

Vrijdag 2 oktober, 14.30-16.00 uur, TV Rijnmond: Lof der Geneeskunst.

Een talkshow met Erasmus MC deskundigen Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers