Capelse ster-dj Ferry Corsten moest wennen aan de roem: 'Ik was het liefst alleen'

Superster-dj Ferry Corsten uit Capelle aan den IJssel was voor zijn doorbraak een verlegen jongen die het liefst alleen in zijn studio zat. Dat zegt hij in een nieuwe aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch! Niet Dan? Daarin reageren bijzondere regiogenoten wekelijks op stellingen. "Ik was een kluizenaar", zegt hij onomwonden. Corsten bekent dat hij heeft moeten wennen aan de roem.

''Ik was het liefst lekker in de studio mijn ding aan het doen. Niet teveel in de kijker, in de spotlights. Maar met draaien wereldwijd, en het artiest worden en zijn, hoorde de roem er wel bij natuurlijk. Het is ook wel wel iets waar je aan went." Toch moest hij ook aan de aandacht van media wennen.

''In het begin denk je: die camera op je gezicht? Hoe moet ik staan dan, en kijken? Maar op een gegeven moment ging dat een beetje in me zitten en werd het makkelijker.'' Lachend: "Maar ik ben blij dat ik maar één of twee keer per jaar voor een fotoshoot moet verschijnen. Dat is voor mij genoeg.''

In Ja Toch! Niet Dan? praat Corsten ook over zijn haat-liefde verhouding met Ibiza en het gevoel dat hij krijgt als er weer eens een snelheidsboete op de deurmat valt.