Blaasontsteking bij je hond of kat? Zo herken je dat

Huisdieren met een blaasontsteking hebben vaak pijn bij het plassen en hebben moeite met plassen. Katten kan je daarbij horen miauwen. De hond zal vaak kleine plasjes doen. Daarnaast kan het zijn dat je kat vaker naar de kattenbak moet en je hond vaker naar buiten. Soms lukt dat niet en plast een huisdier in huis. Ook kan je bloed bij de urine zien, en kan de plas wat troebel zijn en stinken.

Maar het kan nog erger volgens John. "Soms kunnen ze echt niet plassen. Bijvoorbeeld als de plasbuis verstopt zit. Dat is een hele gevaarlijke situatie, dan moet je met spoed de dierenarts bellen."

Oorzaken

Het ontstaan van een blaasontsteking, kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn de meest voorkomende oorzaken bij katten stress en blaasgruis, legt John uit. "Stress veroorzaakt een overprikkeling van de blaaswand, waardoor het is alsof hij ontstoken is."

Blaasgruis wordt veroorzaakt doordat katten een heel sterk geconcentreerde urine hebben. "Het zijn eigenlijk kristallen van zouten die in de blaas zitten. Die kunnen neerslaan en daardoor de blaaswand overprikkelen."

Bij honden is bijna altijd een bacteriële infectie de oorzaak van een blaasontsteking. "Daarbij hebben teefjes wat meer kans omdat die een wijdere plasbuis hebben. Andere infecties in de urinewegen kunnen ook zorgen voor een blaasontsteking, bijvoorbeeld als de prostaat, nier of baarmoeder ontstoken is. Dan kan die blaas ook mee gaan doen."

Daarnaast kunnen blaasstenen en tumoren oorzaken zijn voor blaasontstekingsverschijnselen.

Behandeling

Gelukkig is een blaasontsteking makkelijk te behandelen. "Bij katten gebruik je ontstekingsremmende pijnstillers om de blaaswand weer rustig te krijgen. Daarnaast zul je de stresssituatie proberen te vermijden of te verminderen. Daar zijn soms ook medicijnen voor."

De Deugd: "Het helpt vaak ook om het drinken wat te stimuleren waardoor de boel wat verdunt en waardoor het wat uitspoelt." Katten die blaasgruis vormen, kunnen een speciaal dieet krijgen waardoor het blaasgruis niet meer wordt gevormd in de blaas.

Is de oorzaak bacterieel, dan geeft de dierenarts antibiotica. Dat gebeurt veel bij honden. Stenen, tumoren en poliepen kunnen helaas alleen operatief worden verwijderd.

Afspraak maken

Als je ziet dat je hond of kat vaak of moeilijk plast of op rare plaatsen, dan moet je een afspraak maken bij de dierenarts. Om de diagnose te stellen, is het voor de dierenarts handig om van tevoren al urine op te vangen. Dat helpt om de diagnose te stellen.