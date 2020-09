Weer een recordaantal nieuwe besmettingen in de regio

Opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de veiligheidsregio's Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid: 546. Dat aantal is sinds de uitbraak van het virus niet zo hoog geweest.

Het RIVM meldt woensdag daarnaast twee nieuwe sterfgevallen. Het gaat om een Dordtenaar en een Rotterdammer die aan de gevolgen van het coronavirus zijn overleden.

Het aantal mensen dat positief test op het coronavirus loopt al dagen met honderden tegelijk op. Zondag werd een record bereikt van 515. Het totaal aantal coronagevallen sinds het begin van de crisis half maart staat nu op 18993.

Sinds dinsdag zijn vijf mensen in een ziekenhuis opgenomen vanwege corona. Het gaat om vier Rotterdammers en één inwoner van de gemeente Nissewaard.

Het aantal nieuwe besmettingen steeg opnieuw het hardst in Rotterdam (259). Daarna volgen Schiedam (30) en Dordrecht (30).

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 10 - 142

Albrandswaard: 10 - 241

Barendrecht: 13 - 476

Brielle: 1 - 80

Capelle aan den IJssel: 17 - 745

Dordrecht: 30 - 1043

Goeree-Overflakkee: 9 - 411

Gorinchem: 8 - 319

Hardinxveld-Giessendam: 2 - 78

Hellevoetsluis: 10 - 236

Hendrik-Ido-Ambacht: 10 - 239

Hoeksche Waard: 20 - 659

Krimpen aan den IJssel: 9 - 202

Lansingerland: 19 - 532

Maassluis: 12 - 279

Molenlanden: 7 - 214

Nissewaard: 14 - 490

Papendrecht: 7 - 165

Ridderkerk: 17 - 356

Rotterdam: 259 - 9828

Schiedam: 30 - 926

Sliedrecht: 5 - 127

Westvoorne: 3 - 71

Vlaardingen: 18 - 760

Zwijndrecht: 6 - 374

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij baseren ons op de cijfers die het RIVM elke dag om 14:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat, met allebei een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.