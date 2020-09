RET-boa's gaan zelf arrestanten vervoeren naar politiebureau's

De buitengewoon opsporingsambtenaren van de RET in Rotterdam gaan vanaf donderdag zelf arrestanten vervoeren naar politiebureau's. De vervoerder heeft hierover afspraken gemaakt met de politie.

Tot nu toe moesten controleurs wachten op de politie als iemand die zich had misdragen in of bij metro's, trams en bussen moest worden afgevoerd. Dat leverde veel vertraging op en zorgde regelmatig voor oplopende irritaties bij de arrestant zelf. Ook escaleerde de situaties nogal eens.

Door zelf te vervoeren worden de wachttijden en irritaties verminderd, verwacht de RET. Ook vermindert de werkdruk voor de politie, omdat agenten minder vaak bijstand hoeven te verlenen.

De RET heeft een speciaal busje aangeschaft om verdachten te vervoeren naar politiebureau's. Ook zijn de RET-boa's getraind voor het arrestantenvervoer. Vanaf donderdag gebeurt dit naar een beperkt aantal bureau's in het centrum en wordt daarna verder uitgebreid.

ID-controles op afstand mocht al

Sinds juni mogen boa's van de RET ook op afstand in de politiesystemen de identiteit controleren van mensen die zich verdacht gedragen, voor overlast zorgen of zwartrijden. Alleen na zo'n check kan een boete worden uitgeschreven. Ook hiervoor moest de politie in het verleden fysiek aanwezig zijn, een tijdrovende bezigheid.