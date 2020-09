Paradijsvogel Petri hamstert in eigen voedselkelder

Iedere dag kookt Petri houdbaar voedsel dat in potten in de kelder belandt

Petri Jacobs verzamelt vooral verzamelingen in zijn woning in Hoek van Holland

Petri Jacobs is een markante, in het oog springende inwoner van Hoek van Holland. Tijdens de Rijnmond Zomertoer maakten we al kennis met een van Petri's hobby's: grote zeepbellen blazen. De 62-jarige paradijsvogel vertelde toen over zijn verzamelingen thuis. Tijd voor een kijkje in de bizar volgepakte woning van 'Petri de Hamsteraar'.

Petri woont in een keurige hoekwoning in Hoek van Holland. Toch is het huis anders dan bij de buren. De ramen zijn geblindeerd, er liggen losse attributen rond het overwoekerde geveltuintje en posters en stickers sieren ramen en voordeur. 'Hier woont een genie' prijkt er op de deur die grote delen van de dag gewoon open staat.

'Welkom', klinkt het vriendelijk. Petri is gekleed in een opvallend felgeel shirt van een bekend Zweeds woonwarenhuis. "Hier verzamel ik mijn verzamelingen, kom verder."

Volgestouwd

De gang is compleet volgestouwd met spullen. Het is echter nog niets vergeleken met de hoeveelheid verzamelde spullen in de woonkamer en keuken. "Alles ligt op alfabetische volgorde. Er zit een systeem in en als je wat ziet dat je wilt kopen, kan dat," zegt Petri terwijl hij een sigaret opsteekt.

In de voor- en achterkamer kom je ogen tekort. "Maar ik ben bezig in de keuken, loop maar mee." In de keuken staan wat pannen op het aangekoekte fornuis. "Nee, dit is niet voor vanavond," zegt Petri, terwijl hij een batterij tomaten in een pan gooit. "Dat gaat in potten en komt bij mijn verzameling houdbaar eten in de kelder."

Tijdens de Zomertoer in Hoek van Holland vertelde Petri over zijn verzamelingen. 'Kunstpenissen, een hele collectie. Kom maar eens kijken." En zo geschiedde. "Nee, die staan niet in de kelder, maar boven. Daar kunnen we nu niet komen. Ik moet eerst wat opruimen", klinkt het.

Een bezoek aan de woning van Petri haalt subiet het gevoel weg dat je eigen huis rommelig is. Petri spant de kroon. "Jij wilde in de kelder kijken zei je toch? Nou kom maar mee." Terwijl Petri in korte broek de kelderdeur opent zien we honderden potten en blikken voedsel. Flessen olie, pakken rijst en pasta, je kunt het zo gek niet verzinnen of het staat er.

Coronatijd

"Ik maak dat allemaal zelf. Ik verwacht dat er een soort ramp komt en dan heb ik tenminste eten", legt hij uit. Zo ongeordend en chaotisch als de woonkamer lijkt, zo keurig en ordentelijk staat het voedsel hier gestapeld. "In deze coronatijd is het gewoon heel handig om een voorraadje te hebben. Voedsel, ja. Kijk dat wc-papier hamsteren heeft geen enkel nut. Als je geen eten hebt kun je ook niet schijten", klinkt het robuust.

Humor kan 'm niet ontzegd worden. De zelf ingemaakte potten hebben etiketten als ' Veels (sic) te lang gekookte AH-boerenkool van c-kwaliteit voor de lange termijn bewaring om later te kunnen ruilen met dronken Oostblokkers'. Of: 'Dubbel getrokken biologische reebok bouillon mei 2009' of 'Half mislukte druivensiroop voor noodgevallen', 'Gevonden kersen op siroop' en 'Aardbeienconfiture uit een sprookje'.

Je kunt het niet verzinnen of het staat er. Ook in de woonkamer nog tientallen potten voor de verzameling. In de keuken- en gangkastjes liggen hoog en laag kruiden, sauzen, olieën, crackers, meel en rijst.

De oorlog

We beperken ons dit bezoek tot de culinaire voorraad van de Hoekse Paradijsvogel. "Je komt maar eens terug voor de andere verzamelingen, ook die kunstlullen, maar dan moeten we naar boven", zegt Petri, terwijl hij een slok thee neemt. Ondertussen trekt hij laatjes open, schuifdeurtjes en keukenkastjes; alles ligt propvol met kruiden en specerijen. "Mijn oma en ouders maakten de oorlog mee en die zorgden altijd voor een voorraadje. Dat zit ook in mij kennelijk. Niet driehonderd flessen olie of zo, maar zeker wel zes."

"Je moet voorbereid zijn, want ons hele economische systeem stort in elkaar. Als je dat nou nog niet ziet, moet je wel ziende blind zijn. Ik ben er klaar voor in ieder geval."