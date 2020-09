5 tips om de komende herfstperiode energiekosten te besparen

Het herfstseizoen is begonnen en de temperatuur is aan het dalen. Dat betekent dat de verwarming weer aan gaat en je misschien wat langer en heter doucht. De herfst kán een goede tijd zijn om na te denken over bezuinigen op energiekosten, zegt budgetexpert Karin Radstaak van het Nibud.

De energierekening van een gemiddeld gezin bedraagt per jaar ruim 1700 euro. Dat is ruim 140 euro aan stroom en gas per maand. De grootste kostenpost is gas, dat is het duurst.

"Je kunt veel doen om die rekening omlaag te krijgen", zegt Radstaak.

1. Opladers eruit

"Soms denk je: wat heeft het voor nut als ik die oplader uit het stopcontact haal, want er hangt toch geen telefoon aan. Maar dat helpt allemaal wel. Het lijken druppels op een gloeiende plaat, maar maakt een aanzienlijk deel uit van je rekening. Dus haal opladers en stekkers uit het stopcontact van dingen die je niet gebruikt en zet apparaten niet op standby. En als een lamp stukgaat, koop een ledlamp. Die zijn zuiniger dan een spaarlamp."

2. Minder magnetron

Ook de magnetron is een stroomvreter. "Haal je eten op tijd uit de vriezer zodat je het niet hoeft te ontdooien in de magnetron. Al met al kun je daar een stuk geld mee besparen", zegt de budgetexpert.

3. Verwarming lager

"Als de verwarming een graadje later kan, scheelt dat 100 euro per jaar", zegt Radstaak. "Er zijn veel manieren om met hele kleine dingen toch een hoop te besparen."

4. Overstappen

"Als je echt stappen wil zetten, kun je jaarlijks van leverancier veranderen. Vaak krijg je een welkomstbonus. Het is soms een beetje puzzelen wat het handigst is voor jouw portemonnee, maar het levert je altijd wel wat op.

5. Korter douchen

"Een gemiddeld persoon verbruikt jaarlijks 160 duizend liter. Water is op de rekening van gas, water en licht het goedkoopst, zo'n 20 euro per gemiddeld gezin in een gemiddeld huis", zegt Radstaak. Korter douchen om water te besparen zet dus niet zoveel zoden aan de dijk, maar warm water kost gas en daarop kun je dan weer wel besparen.