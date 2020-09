Corona in het dagelijks leven: lukt het Rotterdammers zich aan te passen?

Een elleboog in plaats van een handdruk, voldoende afstand houden en een mondkapje op waar het moet. Het kabinet benadrukt steeds weer met klem de basismaatregelen om de stijgende coronabesmettingen te drukken.

Op tv, de radio en het internet horen we er genoeg over. Maar hoe gaat het er in het dagelijks leven van Rotterdammers aan toe? Wat doen zijzelf en hoe zien ze stadsgenoten omgaan met alle corona-adviezen?

Rijnmond stapte de Grote Markt op om Rotterdammers te vragen of en hoe zij zich aanpassen.

Covid-19. Een terugblik en hoe nu verder…

Vrijdag 2 oktober, 14.30-16.00 uur, TV Rijnmond: Lof der Geneeskunst.

Een talkshow met Erasmus MC-deskundigen Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers.