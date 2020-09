Zingende buschauffeurs komen met nieuw lied: 'Terug naar de Kuip'

De mannen scoorden eerder met hun hit 'Mijn Feyenoord' op de melodie van 'Sweet Caroline' van Neil Diamond. Hun nieuwe nummer 'Terug naar de Kuip', op de melodie van 'Het Dorp' van Wim Sonneveld, is een stuk triester.

Leadzanger Aad van Hemert is bang dat een wedstrijd kijken in de Kuip dit jaar niet meer gaat gebeuren, zegt hij teleurgesteld op Radio Rijnmond. "Je kijkt daar gewoon de hele week naar uit. Als je weet dat je zondag naar de Kuip toe gaat, dan begint die spanning al. Die sfeer met al die supporters bij elkaar. Dat kan je niet beschrijven als je dat gevoel niet kent."

De Zingende Buschauffeurs waren al een paar weken bezig met het nieuwe nummer. "Het is niet zo dat we het van de week te horen kregen en we het gelijk in elkaar geflanst hebben."

Eindigt positief

"Het is een beetje triest, maar dat is ook wel een beetje de tijd waar we in zitten. Het eindigt wel positief: "Wat er ook gebeurt, we komen terug." Het zal op een gegeven moment zo zijn dat die hele Kuip weer vol zit." De mannen ontvangen volgens Aad veel leuke reacties op het lied.

De Zingende Buschauffeurs hebben, net als voorheen, het Sophia Kinderziekenhuis aan hun nummer gekoppeld. "We hebben een sms-actie. SMS SOPHIA naar 4333 en dan doneer je eenmalig twee euro. De kroegen gaan eerder dicht, dus dan houd je ook wat geld over. Dus ik zou zeggen: een biertje minder en dan twee euro naar het Sophia."

[youtube:https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IPkyhLRXARc]