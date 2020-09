Ruime meerderheid poll-stemmers wil strenger optreden tegen rijgedrag maaltijdbezorgers

"Ja, ik vind hun rijgedrag te asociaal en dat moet stoppen", vindt een grote meerderheid aan stemmers op onze Rijnmond-poll. Daarin stelden we de vraag: moet er strenger worden opgetreden tegen het rijgedrag van maaltijdbezorgers?

De aanleiding ligt in Rotterdam-Feijenoord, waar maaltijdbezorgers de afgelopen acht maanden 26 keer betrokken zijn geweest bij een verkeersincident. Dat blijkt uit een pilot, waarin de politie van januari tot en met augustus van dit jaar alle ongevallen en overtredingen van maaltijdbezorgers heeft vastgelegd.

April vorig jaar deed de VVD al het initiatiefvoorstel ' Integrale aanpak bezorgaso's ', waarin de partij schreef klaar te zijn met het rijgedrag van maaltijdbezorgers. "Ze rijden door rood, over stoepen en ze rijden Rotterdammers van hun sokken. Dit roekeloze rijgedrag zorgt niet alleen voor veel irritatie, maar ook voor ongevallen en slachtoffers", zei de Rotterdamse VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans er destijds over in de gemeenteraad.

Ruim 73 procent vindt het rijgedrag van maaltijdbezorgers dus asociaal, waarbij die groep ook vindt dat het moet stoppen. Ruim 21,5 procent van de stemmers heeft begrip voor de werkdruk van de bezorgers, maar vindt wel dat er zo te veel ongelukken gebeuren. Een kleine 4 procent van de stemmers vindt dat er niet strenger moet worden opgetreden of vindt het rijgedrag van maaltijdbezorgers überhaupt niet asociaal.

Enorme tijdsdruk

"De bezorgers moeten ook meer tijd krijgen van hun baas om te bezorgen, maar ja iedereen wil snel zijn eten natuurlijk. Wees alsjeblieft voorzichtig bezorgers", schrijft Anka Beijer op Facebook. Désirée van Hal vult aan: "Ja, die gastjes denken dat ze Woody Woodpeckers zijn. Hebben ook een enorme tijdsdruk steeds. Dat is ook niet normaal."

Martin Schlink vindt dat er wel strenger tegen maaltijdbezorgers mag worden opgetreden: "Ze rijden vaak alsof de fietspaden van hen zijn, en houden vaak geen rekening met bijvoorbeeld kinderen." Emily Stam vult hem aan: "Ik snap dat ze haast hebben, maar haast hebben betekent nog niet dat je daarom geen rekening hoeft te houden met anderen en jezelf en andere mensen in onveilige situaties mag brengen. De leeftijd valt me ook op. Ze zijn vaak nog erg jong en dat voor een zakcentje..."