Jayda (13) uit Barendrecht wint Junior Songfestival

De 13-jarige Jayda uit Barendrecht heeft afgelopen zaterdag het Nederlands Junior Songfestival gewonnen. Met haar girlband Unity zong ze het nummer 'Best friends'. Door deze overwinning mag ze Nederland vertegenwoordigen in de Europese finale.

Het zangtalent zingt samen met haar leeftijdsgenootjes Maud, Noami en Demi. Demi kon er niet bij zijn, omdat ze positief was getest op het coronavirus. Maud, Naomi en Jayda moesten met z'n drieën optreden. "We hebben het voor Demi gedaan", vertelt Jayda. "Gelukkig is ze er in de Europese finale weer lekker bij."

Ondanks deze tegenslag eindigden ze ruim boven het duo Jackie & Janae en de boyband T-square. Van de kijkers thuis en de vakjury, die bestond uit Ronnie Flex, Fenna Ramos en Duncan Laurence, kreeg Unity zelfs douze points.

De finale van het Junior Eurovisie Songfestival is op zondag 29 november. Anders dan bij de volwassen versie kun je bij het Junior Songfestival wél op je eigen land stemmen. "Ons doel is de top drie, maar het mooiste is natuurlijk die eerste plaats", zegt Jayda.