Harde klap voor Kinderdijk: 80 procent minder toeristen naar molens

Het toerisme in Kinderdijk heeft flinke klappen gekregen deze zomer. Door de coronacrisis bleef naar schatting 80 procent van de toeristen weg bij de historische molens. Een flinke dreun de moleneigenaren. Maar ook de restaurants in het dorp hebben er last van, ook daar bleven de bussen vol toeristen weg. "Het is écht een harde klap."

Buitenlandse toeristen konden door de corona-uitbraak niet naar Nederland afreizen. De molens waren in maart en april uit voorzorg zelfs helemaal gesloten. "Ik denk dat iedereen wel begrijpt wat het betekent voor een organisatie als 80 procent van de inkomsten wegvalt", vertelt Jan-Dirk Verheij van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK).

Bezuinigingen kunnen niet uitblijven, vreest de stichting. "We moeten een sluitende begroting aanleveren. We kunnen niet nog een jaar zo'n verlies lijden." Bij de stichting werken zo'n 65 medewerkers. Van molenaars, kantoormedewerkers, horecapersoneel tot verkopers in de souvenirwinkels. De stichting gaat gedwongen ontslagen proberen te voorkomen.

De dagjestoeristen uit eigen land wisten Kinderdijk deze zomer wel te vinden, maar zij vormen slechts een klein deel van de ruim 363 duizend betalende toeristen die de molens jaarlijks bezoeken.

'Een hard gelag'

Ook bij café-restaurant De Klok was het deze zomer veel stiller dan normaal. Het is er in het hoogseizoen normaal een drukte van belang met duizenden toeristen die een hapje komen eten. Voor veel touroperators is De Klok een vaste busstop in het dorp. Maar die bussen bleven weg. "Touroperators hebben alles afgezegd voor het hele jaar. Dat zijn duizenden gasten die je mist. Het is een hard gelag", vertelt eigenaar Arnold Boulonois.

Arnold begroet de toeristen die met de bussen komen altijd z'n met klompen aan en spelend op zijn accordeon. Hij staat te popelen om dat weer te doen. Maar wanneer dat weer mogelijk is, blijft de vraag.

De dagjesmensen en lokale (sport-)verenigingen wisten De Klok gelukkig wel te vinden. Maar de café-eigenaar uit Kinderdijk schat in dat hij minstens 50 procent minder inkomsten heeft. Door de coronamaatregelen waren grote feesten, partijtjes en bruiloften ook al niet mogelijk.