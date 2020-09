Niet bezuinigen maar investeren; Rotterdam wil 'niet meegaan in economische malheur'

Rotterdam trekt voor dit en volgend jaar in totaal 100 miljoen euro extra uit voor de zorg. Dat is nodig om te kunnen voldoen aan de stijgende vraag. Er komt ook 14 miljoen vrij voor het omscholen van werkzoekenden en mensen die niet in hun oude vak door kunnen gaan. Voor een energietransitiefonds wordt ruim 100 miljoen euro gereserveerd. Dat staat in de woensdag gepresenteerde begroting voor 2020 en 2021.

Al in het voorjaar heeft het stadsbestuur op hoofdlijnen in kaart gebracht wat nodig is om in tijden van de coronacrisis. Nu is dat plan helemaal doorgerekend en is er geld voor de investeringen gereserveerd.

'Niet achterover leunen, maar investeren'

Corona treft de stadsfinanciën flink. Er is bijvoorbeeld veel geld nodig voor bijstandsuitkeringen. Rotterdam lag tot februari op koers om mensen uit de bijstand te halen. Maar nu veel mensen hun baan kwijtraken, stromen de aanvragen voor een uitkering weer binnen.

De gemeente wil niet achteroverleunen met investeringen. Ze wil blijven bouwen en doorgaan met het opknappen van zeven locaties in de stad om werkgelegenheid en inkomsten te genereren.

"Met ons plan willen we economisch zo sterk mogelijk blijven als stad. Daardoor kunnen we ook doorgaan met bijvoorbeeld de schuldenaanpak", zegt wethouder Bert Wijbenga. "We hebben een stevig vraagstuk qua discriminatie in de stad en we doen extra aan bijscholing voor kinderen die achterstanden oplopen op school. Dat kan alleen maar als we als stadsbestuur niet meegaan in de economische malheur, maar juist investeren."

Geen bezuinigingen

Rotterdam gaat absoluut niet bezuinigingen in deze crisis, zo verzekerde ook wethouder Arjan van Gils van Financiën al dit voorjaar. Bezuinigingen zouden de economische recessie alleen maar problematischer maken. Bovendien heeft Rotterdam buffer.

Daarnaast is goed gekeken waar nog bespaard kan worden. Ook geeft het Rijk de stad goede compensaties voor de corona-uitgaven. En de parkeerinkomsten gaan wat omhoog. Niet door tariefsverhogingen, maar door op meer plekken betaald parkeren in te voeren en eventueel ook langer op de dag.



Eneco-geld

Dankzij de verkoop van Eneco heeft de stad Rotterdam als grootste aandeelhouder flink verdiend. Er kwam 1,3 miljard euro richting de Coolsingel.

Dat geld zal niet worden gebruikt om tekorten op te vullen. Er is juist afgesproken dat het naar duurzame projecten moet, waardoor ook banen ontstaan. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de energietransitie, het aanjagen van de woningbouw, de zeven stadsprojecten en het omscholen van werklozen.

Coronacrisis

De schade van de coronacrisis voor de gemeente is tot nu toe 53 miljoen euro. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een forse economische krimp in 2020 en een langzaam herstel in 2021. De werkloosheid zal naar verwachting snel oplopen naar 7 procent.

Er is geen rekening gehouden met een nieuwe economische tegenslag door bijvoorbeeld een tweede lockdown. De plannen zijn in de zomermaanden opgesteld. Als de economie opnieuw tot stilstand komt, moet het stadsbestuur nog een keer de begroting tegen het licht houden en andere keuzes maken. Welke dat eventueel zullen zijn, kon wethouder Van Gils nog niet zeggen.