Reorganisaties bij Ahoy, Blijdorp en Shell; waar vallen de volgende klappen?

Ahoy, Blijdorp, Shell en een hele reeks andere bedrijven worden geconfronteerd met reorganisaties als gevolg van van de coronacrisis. Welke bedrijven zijn de volgende? En hoeveel van die reorganisaties krijgen we nog? Arjen van Klink, lector Next Strategy aan de Hogeschool Rotterdam, sprak zijn verwachtingen uit bij Radio Rijnmond.

"Je merkt dat bedrijven in de detailhandel - met name in de food- en supermarktketens - het razend druk hebben", begint van Klink. "Bedrijven die sterk zijn in online, die doen het goed. En gelukkig ook heel veel industriële bedrijven, die niet direct afhankelijk zijn van ons als burger."

Naast dat de horeca, de reisbranche, de evenementen- en congresindustrie heel kwetsbaar zijn, verwacht van Klink dat ook in de mode klappen vallen. "De traditionele modewinkels die nog niet een combinatie hebben gemaakt met online verkopen, die hebben het ook enorm moeilijk."

Kleinere bedrijven in gevaar

Shell kondigde woensdag aan dat er flink wordt gereorganiseerd. Wereldwijd verliezen duizenden mensen hun baan. Maar ook bij veel kleine bedrijven is het een slagveld met ontslagen. "Bedrijven met een paar mensen of tientallen mensen, die komen niet in het nieuws. Maar dat zijn er uiteindelijk vele malen meer. Die bedrijven worden nu nog vaak ondersteund door de overheidsmaatregelen, dat gaat een keer ophouden. Dan is wel de vrees dat heel veel van die bedrijven echt in de problemen gaan komen."

Innoveren moeilijk

Volgens van Klink is voor bedrijven nu het moment om bij te stellen, maar zal dat in de praktijk niet veel gebeuren. "Never waste a good crisis, maar tegelijkertijd is het alle hens aan dek om de huidige crisis te overleven. Dus ik ben bang dat heel veel ondernemers geen tijd hebben om na te denken over de toekomst. Maar gewoon bezig zijn met de dag van vandaag. En daarbij waarschijnlijk ook niet kunnen investeren in vernieuwing omdat de inkomstenstroom is opgehouden."

Duurzaamheid in gevaar

Daarnaast vrees van Klink dat investeringen in duurzaamheid in de knel komen. "Shell houdt gelukkig nog middelen om te investeren. Nog vele miljarden. Maar over de hele linie is wel de indruk dat juist die investeringen in verduurzaming in de knel komen." Zo zullen kleine ondernemers geen zonnepanelen op hun dak kunnen leggen als het bedrijf geen omzet meer draait. Dat is absoluut een grote zorg."

Daarom is het volgens van Klink belangrijk dat de overheid bedrijven ondersteunt die investeren in vernieuwing. "Dat is op langere termijn veel beter dan het ondersteunen van bedrijven die nu misschien überhaupt al minder toekomst zouden hebben gehad."

Toekomst

Van Klink verwacht dat de reorganisaties nog tot in 2021 doorgaan. "En het vervelende is, daarna hebben we er ook nog last van, want die arbeidsplaatsen die verdwijnen, komen er ook niet 1, 2, 3 weer bij. Dit is dus echt een verhaal wat meerdere jaren gaat spelen."

"We hebben dit te danken aan die tweede golf die we liever niet hadden gehad en die de economie echt gaat raken. Daar waar bedrijven de eerste golf nog ternauwernood konden overleven, is het vet echt van de botten en gaan de bedrijven nu toch wel heel snel problemen krijgen."