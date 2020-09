Acato stuurt gemeente Rotterdam rekening voor schoolpand en tekort op PGB's

Acato, de voormalige school voor autistische jongeren, wil van Rotterdam nog bijna 40 duizend euro voor onder meer te kleine vergoedingen voor het persoonsgebonden budget en de kosten van het gebouw dat de gemeente in beslag heeft genomen. Dat schrijft de stichting achter de school in een brief aan de gemeente.

Twee weken geleden werd de situatie van de school besproken in de commissie Zorg en Onderwijs. Acato was een kleinschalige privéschool voor leerlingen met een autistische stoornis die vorig jaar op last van de gemeente is gesloten.

Daarbij ging veel mis. De ouders werden slecht geïnformeerd en plannen van de school werden gedwarsboomd. De wethouder vond dat de leerlingen een plek moesten zoeken binnen bestaande instellingen. Acato was juist opgericht door een groep ouders, omdat hun autistische kinderen nergens goed pasten. De gemeente erkent inmiddels, na een uitgebreid onderzoek van de gemeentelijke ombudsman, dat een en ander inderdaad niet goed is gegaan.

Kostenplaatje

De financiële situatie van stichting Bloemfleur, de stichting achter de school, besprak de commissie achter gesloten deuren. Daarom stuurt de stichting nu 'voor de zekerheid' een financieel overzicht.

De school vindt dat ze voor de leerlingen een groter bedrag voor het persoonsgebonden budget had moeten krijgen.

Toen de gemeente begin maart 2019 het vertrouwen in de school opzegde, werd ook het pand in beslag genomen, inclusief de inventaris, waaronder een nieuw gelegde brandvrije vloer.

Ook de energiekosten staan in het sommetje. In totaal komt de stichting op een bedrag van 39.882,74 euro.

'Niet te veel gevraagd'

"Voor een burgerinitiatief dat meer dan 20 kinderen een veilige plek biedt en meehelpt aan het ontwikkelen van een toekomstperspectief, lijkt dit niet te veel gevraagd", zegt de stichting. "Zeker niet als dit afgezet wordt tegen de investering van de gemeente in de Leerrechtpilot vanaf 1 mei 2019 van 600.000 euro waar het afgelopen jaar negen kinderen van gebruik gemaakt hebben."

Acato gaf van september 2018 tot eind april 2019 dagbesteding en onderwijs aan gemiddeld 20 leerlingen.

Meerdere raadsleden hebben zich hard gemaakt voor die leerlingen en hebben de wethouder gevraagd toch door te gaan met de school. Daar worden nu plannen voor gemaakt.