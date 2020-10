Het weer van vandaag: echt herfstweer

Het is bewolkt en een actief regengebied trekt over onze regio met 10-15 mm aan neerslag. In de loop van de middag wordt het droger met nog een bui. Het was vanochtend 15 graden en dat is tevens de maximumtemperatuur. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht is het rustig en droog met opklaringen en mogelijk vorming van een mistbank.

Morgen is er veel bewolking met soms wat zon en in de middag bestaat er kans op lichte regen. Het wordt een graad of 16 en de oostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Weinig zon

In het weekend en begin volgende week wisselvallig met af en toe regen of een bui. Tussendoor zal de zon mondjesmaat tevoorschijn komen. Op zondag staat er een stevige zuidenwind. In de middag wordt het 14 tot 16 graden.