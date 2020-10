Hoe corona de kerk verandert: 'Het is nu wel een beetje schraal'

Het was even wennen maar de kerkgangers in Papendrecht waren heel blij toen ze begin juli weer naar hun Morgenster kerk mochten. Nu, drie maanden later is de sfeer van voor de corona-epidemie nog altijd niet terug in het kerkgebouw. Want met een maximumcapaciteit van zeventig mensen is het een andere kerk geworden, vindt predikant Piet van Die.