Rozenburg geschrokken na fatale steekpartij: 'De wereld is gek geworden, vooral in Rozenburg'

Rozenburg werd woensdagavond opgeschrokken door de dood van een 17-jarige jongen. De jongen kwam om het leven bij een steekpartij op de Langeplaat, een zijstraat van de Laan van Nieuw Blankenburg. Volgens omwonenden is de dader een bekende in de buurt: "Mensen kennen die jongen."

Volgens een buurvrouw is de 16-jarige vriendin van het slachtoffer zwanger.



Gegil

"Ik hoorde rumoer buiten", laat een buurman in het Engels weten. "Ik hoorde gegil. Ik dacht eigenlijk dat jongens buiten aan het spelen waren, totdat ik de politie en brandweer hoorde. Mijn vrouw en ik gingen naar buiten en toen zagen we een jongen op de grond liggen."

Kort daarna arriveerde de brandweer. Op datzelfde moment was een andere buurvrouw haar honden aan het uitlaten. Toen ze terugkwam, zag ook zij de jongen liggen. Ze twijfelde geen moment en assisteerde bij de reanimatie.

Klopjacht gaande

"Ik zag ze reanimeren, maar na een paar minuten stopten ze. Het was te laat...", zegt de buurman. Volgens verslaggever Maikel Coomans hebben veel buurtbewoners de steekpartij zien gebeuren en weten ze precies wie de dader is.

"De dader is een bekende", zegt een buurvrouw. "Mensen kennen deze jongen, echt waar. Er is een klopjacht gaande." Daarmee doelt ze op de familie en vrienden van het slachtoffer, die hard op zoek zijn naar de dader.

Bij een van de bomen liggen inmiddels een aantal bossen bloemen. "Die zijn hier in alle vroegte neergelegd", zegt Coomans. "Precies op de plek waar de jongen is gereanimeerd en is overleden." Vrienden van de jongen hebben inmiddels ook bloemen neergelegd.

De buurman is inmiddels wel gewend aan geweld op Rozenburg. "De wereld is gek geworden, vooral in Rozenburg. Een paar maanden terug was hier nog een man met een pistool. Het wordt normaal." Vorig jaar werd er op dezelfde plek op een flat geschoten.