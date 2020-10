Huisartsen luiden noodklok over aankomend griepseizoen: 'Maken ons grote zorgen'

"Het is noodzakelijk om dit onder de aandacht te brengen", zegt Henk Hoogervorst, voorzitter van de LHV Huisartsenkring Rotterdam en huisarts in Hellevoetsluis. "We maken ons grote zorgen."

Uitdagingen

"We staan voor een aantal flinke uitdagingen dit najaar." De griep komt er namelijk aan, maar 'coronaverschijnselen komen overeen met die van de griep'. "Normaal gesproken zorgt het najaar al voor flink wat extra werkdruk." Die wordt nu naar verwachting alleen maar hoger.

Door corona komt er namelijk veel meer bij het werk van de huisarts kijken: "Er moeten gescheiden patiëntenstromen komen voor de reguliere zorg en mensen die 'coronaverdacht' zijn. Die laatste kunnen ook niet op reguliere spreekuren gezien worden; daar moet een apart spreekuur voor komen", voorziet Hoogervorst.

"Sommige praktijken zijn daar niet op gebouwd, dus dan moeten de coronapatiënten bijvoorbeeld aan het einde van de dag behandeld worden. Dan kom je weer in de knel met de reguliere zorg."

Wegblijven

Hoogervorst is bang dat huisartsen in het najaar geen goede zorg meer kunnen leveren aan patiënten. "Door de crisis hebben we zorg moeten afschalen en er zijn nog steeds mensen die niet goed naar buiten durven en dus ook niet naar de huisarts durven gaan. We zijn bang dat mensen wegblijven, die eigenlijk wel écht gezien zouden moeten worden."

"Het allerbelangrijkste is dat we corona er weer onder krijgen, maar dat vergt inzet. We gaan nu echt snel terug naar de oude situatie en huisartsenpraktijken worden weer druk belast. Dat baart veel zorgen."

Daarom vraagt Hoogervorst of mensen zich aan de maatregelen willen houden. "Houd afstand, meld je alleen met ernstige klachten en bel vooral bij klachten." Hij is bang dat mensen met elleboogklachten én verkoudheid gewoon naar de praktijk komen en daarmee de hele praktijk besmetten. "Er zijn huisartsen die op die manier corona hebben gekregen, dan komt de zorg dus helemaal stil te liggen. Heel zorgelijk."

"Stel zorg niet uit", benadrukt de huisarts. "Bel bij twijfel, kom vooral. Zorg moet gewoon door blijven gaan. We moeten de zorg vooral overeind houden, dát moet het grote verschil zijn met het voorjaar."