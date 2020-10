Politie heeft nog veel vragen over dood gevonden vrouw

Wat is er precies gebeurd met de vrouw die levenloos werd gevonden in een portiek aan de Bree in Rotterdam-Zuid? De politie houdt na de ontdekking al snel een man aan. Hij zit nog vast. Ondertussen is ze op zoek naar personen die meer informatie hebben.

Het lichaam van de 41-jarige vrouw wordt op 17 september even voor half twaalf ’s avonds gevonden. Het slachtoffer woonde, net als de aangehouden man, in hetzelfde pand. Met deze man had de vrouw een relatie. Hij is haar aan het reanimeren als de hulpdiensten arriveren. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

De politie is echter op zoek naar mensen die meer over het leven van de twee weten en wellicht kunnen vertellen wat de aanleiding is geweest voor de dood van de vrouw. Ook zoekt de politie personen die op de bewuste avond iets hebben gehoord en/of gezien.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.