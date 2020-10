Ook een dwingend mondkapjesadvies voor middelbare scholen

• Volgens de cijfers van het RIVM zijn er sinds woensdag in onze regio 18.993 mensen besmet met het coronavirus. Dit is een recordaantal nieuwe besmettingen in de regio. Kijk hier naar de cijfers in jouw gemeente.

• Kijk hier naar al het coronanieuws van woensdag 30 september.

Kijk terug op alle ontwikkelingen in onderstaand liveblog.