Rayhi heeft gewenste lucratieve transfer naar de zandbak binnen

Sparta is Mohamed Rayhi kwijt. De club heeft een overeenstemming bereikt met Al Batin uit Saoedi-Arabië. Rayhi maakte er geen geheim van dat hij daar lekker kan verdienen, maar Sparta ging vorige week niet akkoord met een eerste bod uit dat land.

Rayhi kwam twee seizoenen geleden over van NEC en werd een belangrijke speler voor het team van Henk Fraser. In zijn eerste jaar promoveerde Sparta naar de eredivisie en het afgelopen niet uitgespeelde seizoen was hij goed voor zeven goals en drie assists.

Met het vertrek van Rayhi verliest Sparta dus één van de meest productieve spelers van het afgelopen seizoen. De club, die in drie eredivisiewedstrijden nog niet scoorde, gaat daarom opzoek naar een vervanger.

Één van de namen die op het lijstje staat, is die van PEC Zwolle-aanvaller Mike van Duinen. De Rotterdammers hebben nog tot het einde van deze week de tijd om een beslissing te maken. Dan sluit de transfermarkt.