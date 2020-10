'Op zoek naar het laatste bed': documentaire over Erasmus MC tijdens eerste coronagolf

Tijdens de drukste weken van de eerste coronagolf krijgt journalist Mark de Bruijn de unieke kans om uitgebreid te filmen in het Rotterdamse Erasmus MC. Een bijzondere ervaring, die de documentaire 'Op zoek naar het laatste bed' oplevert. Zondag 4 oktober is hij te zien bij Rijnmond.

"Het meest spannende en bijna surrealistische moment was dat ik voor het eerst midden op de intensive care-afdeling stond en me ineens realiseerde wat een bizarre stilte daar hing", vertelt De Bruijn.

"Ook ik had misschien verwacht dat het eruit zou zien als een Amerikaanse ziekenhuisserie, met mensen die heel snel over en weer communiceren, dat je piepjes hoort, dat er gereanimeerd wordt… Niets van dat alles. Er lagen in die eenpersoonskamers met glazen wanden mensen aan de beademing, in coma. Het was een soort verzameling - niet respectloos bedoeld - van zombies."

'Ik wil niet meer'

In de documentaire zien we ambulances af- en aanrijden, de traumahelikopter die patiënten aflevert en extra opgetrommelde ic-krachten die aan een laken trekken om een patiënt om te draaien. Een risicomoment, volgens internist-intensivist Ben van den Hoven. "Je hebt vier of vijf mensen nodig om te draaien. Eentje moet het hoofd goed in de gaten houden met de beademingsbuis, want als die buis eruit zou vallen, gaat de patiënt heel snel overlijden."

Elders in het gebouw filmt De Bruijn defensiemedewerkers die helpen bij de landelijke patiëntenspreiding. Ook is hij met zijn camera bij bezoeken van Koning Willem-Alexander en minister Hugo de Jonge aan het Erasmus MC.

'Ik zie hoe belangrijk u bent'

Naast artsen en verpleegkundigen doen ook twee patiënten hun verhaal. Over hoe er momenten waren dat het niet meer hoefde. Clementine Daggers: "Ik was voor de derde keer geïntubeerd en zei: 'Ik wil niet meer en ik kan niet meer'." Na indringende woorden van haar kinderen besluit ze toch te blijven strijden en kan ze enkele weken later naar huis.

Diederik Gommers, hoofd van de intensive care-afdeling van het Erasmus MC en door zijn vele mediaoptredens inmiddels bekende Nederlander, vertelt in de documentaire hoe hij tijdens een haastige autorit op de Maasboulevard staande wordt gehouden door een motoragent. "Ik doe dat raam naar beneden en ik kijk hem aan. Waarop hij zegt: 'Ooo, ik zie het al. Maar u was aan het bellen, u bleef links rijden en u reed te hard.' Ik zeg: 'Ja sorry.' Hij zegt: 'Ja maar ik zie hoe belangrijk u bent, dus, eh, wel een beetje goed opletten alsjeblieft'."

Camping-ic

Tegen het einde van 'Op zoek naar het laatste bed' zijn de tijdelijke extra ic-bedden weer leeg. Dwalend over de inmiddels ontmantelde 'camping-ic' verzucht internist-intensivist Ben van den Hoven: "Ik zou zoiets nooit meer willen meemaken, zeker niet."

Toch is Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur, er in een volgende scène nog niet gerust op: "Ik heb niet het idee dat we heel trots kunnen zeggen: En nu is het ook allemaal klaar. Totaal niet."

Een voorspellende blik, want inmiddels is de gevreesde tweede coronagolf ingezet. Een flashback, noemt Mark de Bruijn het. "Alsof zich een nieuwe film gaat afspelen, waar ik dan niet bij ben, maar waarvan opnieuw niemand weet waar het naartoe gaat en hoe lang het gaat duren."

Covid-19. Een terugblik en hoe nu verder…

Vrijdag 2 oktober, 14.30-16.00 uur, live via TV Rijnmond en Rijnmond.nl

Lof der Geneeskunst: Een talkshow met Erasmus MC deskundigen Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ernst Kuipers

'Op zoek naar het laatste bed' zondag 4 oktober, TV Rijnmond, 17.14u, ieder uur herhaald.