Politie betrapt vanuit touringcar meer dan tweehonderd bellende automobilisten

De politie heeft de afgelopen maand bij controles vanuit een touringcar meer dan tweehonderd proces-verbalen uitgedeeld voor niet-handsfree bellen. Er is drie dagen lang gecontroleerd op de A15, van Gorinchem tot de Maasvlakte.

De controleurs zaten in een touringcar, zodat ze van bovenaf in de auto kunnen kijken.

Regen

Volgens het Team Verkeer 'regende het overtredingen'. In totaal ging om driehonderd proces-verbalen. Daarvan waren er 232 voor het vasthouden van de mobiele telefoon in de auto (dat is al strafbaar).

Verder werden er bekeuringen uitgedeeld voor het negeren van een rood kruis boven een rijstrook, het rijden over een doorgetrokken streep, het niet-dragen van een autogordel, rijden zonder geldig rijbewijs, onverzekerd rondrijden, te gladde banden en te donker getinte ramen.

Ook werden drie rijbewijzen in beslag genomen omdat de bestuurder meer dan vijftig kilometer per uur te hard reed.

Volgens de politie worden dit soort controles in de toekomst vaker uitgevoerd.