Musical over Hugo de Groot: 'Zoveel meer dan ontsnapping met boekenkist'

Bij de naam Hugo de Groot denk je waarschijnlijk aan de beroemde ontsnapping uit de gevangenis Loevestein. Maar de Rotterdamse topadviseur was veel meer dan dat, weet Fons van Rongen. Daarom komt er een musical over zijn leven.

Van Rongen, producent van het stuk, vertelt op Radio Rijnmond dat maar heel weinig mensen weten wat De Groot voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heeft betekend. "De meesten kennen De Groot van de ontsnapping in de boekenkist. Wij willen heel graag dat mensen weten waar hij voor stond en voor staat."

Modern

Want hoewel de adviseur bijna 400 jaar geleden ontsnapte, zijn zijn ideeën nog steeds actueel. "Destijds werd hij niet helemaal serieus genomen, maar als je kijkt naar hoe wij nu denken over het recht, tolerantie en geloof... Zo dacht hij er 400 jaar geleden al over. Heel modern eigenlijk."

"Het is heel verdrietig dat we alleen maar weten van zijn ontsnapping", vindt Van Rongen. "Hij heeft 7 duizend brieven geschreven naar mensen over de hele wereld. En die mensen reageerden dan weer en zo probeerde hij te sparren over het recht van de zee; want van wie was dat eigenlijk? Van iedereen, concludeerde hij. Daarom konden wij als Nederland de VOC weer overeind houden."

Blijven spelen

Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat De Groot ontsnapte in een boekenkist. Reden voor Van Rongen om in maart 'Hugo de Groot, The Musical' op te voeren. "We waren al een tijdje bezig met de voorbereidingen. Het is heel fijn dat we samenwerken met de gemeente Gorinchem en dat we in de leegstaande schouwburg kunnen spelen. Daardoor kunnen we niet voor 30, maar voor 120 man spelen."

Van Rongen gaat er vanuit dat corona geen roet in het eten gooit. "We gaan er vanuit dat het doorgaat. Het is sowieso zaak dat iedereen blijft maken: van professionals tot amateurtheatermakers. Als iedereen nu stopt, zitten we zeker met z'n allen thuis."