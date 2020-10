Vlammen slaan uit elektriciteitskast Berkel en Rodenrijs

In een elektriciteitskast bij een tuinderij op de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs is donderdagochtend brand uitgebroken. Zwarte rookpluimen waren korte tijd in de omgeving te zien.

De brand werd even heel erg heftig, vertelt een woordvoerder van de brandweer. "De brandweer kreeg de stroom van het kastje er niet af, omdat de tuinderij een eigen stroomvoorziening heeft." De stroom is inmiddels uit en de brand grotendeels geblust.

"Er was even heel veel rookontwikkeling", zegt de woordvoerder. Ze doelt daarmee op de dikke, zwarte rookpluimen die uit het kastje kwamen. "De brand is nu bijna meester. Het vuur is niet overgeslagen naar de kas. "Wel hangt er rook in de kas en heeft de tuinderij geen stroom."

In eerste instantie leek het om een kleine brand te gaan, waar voor de zekerheid een tweede brandweerwagen op af was gestuurd. Dat had te maken met de 'watervoorziening', legt een woordvoerder uit.