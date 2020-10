Katoen met keukenpapier, koffiefilters: zo maak je je eigen mondkapje

"De ideale vorm van een mondkapje is die van een eendenbek. Niet de meest charmante vorm, maar deze sluit het beste aan op je gezicht", vertelt Teesing aan Radio Rijnmond.

Goed alternatief

Het onderzoek naar mondkapjes ontstond toen Teesing in de eerste golf een tekort aan allerlei beschermingsmiddelen ervoer, waaronder mondkapjes. "Dus ben ik op zoek gegaan, alleen was er geen goed alternatief voor een mondkapje. Daarom hebben wij dit onderzoek gedaan."

In het onderzoek is niet alleen gekeken naar welk materiaal deeltjes filtert, maar ook 'naar wat goed zit op je gezicht'. "Ook is gekeken naar hoeveel lucht er door de kiertjes komt en, of het waterafstotend is en of je het kan wassen."

Koffiefilters

Als voorbeeld noemt ze koffiefilters. "Dat is nou echt een eendenbek. We hebben de koffiefilter ook getest, maar die moet je dus niet gebruiken. Het beste wat we hebben gezien is filtermateriaal dat wordt gebruikt voor ventilatie: ePM1 85%. Dat kun je krijgen bij de groothandel op rol."

Ze verwacht dat dat op een bepaald moment beschikbaar zal worden voor iedereen. "Dan kan je voor de hele buurt stikken", lacht ze. Voorlopig zijn er ook andere opties: "Zo'n eendenbek kan je ook van katoen maken, maar dan moet je geen ePM1 85% gebruiken. Dan wordt het ademen moeilijk. Lapjes katoen kun je het beste met een laag keukenpapier combineren: dat werkt heel goed voor het filteren van deeltjes."