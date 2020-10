'Door het Rotterdamse doorzettingsvermogen zijn er nog maar weinig faillissementen'

Ondernemers in Rotterdam zienĀ amper lichtpuntjes voor de (kleine) ondernemers in de stad. Met de nieuwe reeks maatregelen ziet het er voor hen somber uit. Dat zegt Pieter van Klaveren, voorzitter van MKB Rotterdam. Toch vallen er nog weinig bedrijven. "Dat komt omdat iedereen zijn schouders eronder zet en optimistisch blijft."

De steun die ondernemers kregen vanuit de overheid is in de meeste gevallen niet genoeg. Veel middenstanders hebben al een beroep moeten doen op hun reserves. Maar wat zegt dat voor winkeleigenaren in de komende periode?

"Er is sinds donderdag nog een derde steunpakket ingegaan, maar dat is redelijk afgeschaald", zegt Van Klaveren. "Wij zijn met MKB Nederland nog bezig om te kijken of we nog een uitbreiding kunnen krijgen. Voor de kleine zelfstandigen is het meestal geen vetpot en ze moeten het doen met een inkomen dat net boven het minimumloon valt. Ze doen iets wat ze heel leuk vinden, maar op dit moment hebben ze het gewoon heel zwaar."

Weinig faillissementen

Volgens Van Klaveren vallen de grootste klappen in de horeca in de binnenstad, die nu een omzet van 20 tot 30 procent draaien. Toch lijkt het nog mee te vallen met het aantal faillissementen.

"Ondernemers zijn trotse mensen, runnen soms een familiebedrijf", legt Van Klaveren uit. "Die doen er alles aan om het familiebedrijf overeind te houden. Ze eten hun pensioen, reserves of hun huis op om de crisis te overleven. Ik ben trots op de creativiteit en doorzettingsvermogen van de ondernemers."

Van Klaveren drukt iedereen op het hart om zich aan de maatregelen te houden om erger te voorkomen. "Als het dragen van een mondkapje ook maar een beetje helpt, dan moeten we dat gewoon doen."