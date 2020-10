RET: 'Stevige ingrepen nodig nu coronaproblemen aanhouden'

Door de uitbraak van het coronavirus is het aantal reizigers sterk gedaald. Vorige maand ging het om 45 procent minder reizigers dan een jaar geleden. "En die achterstand is sinds de laatste persconferenties van premier Rutte alleen maar groter geworden", zegt een woordvoerder van de RET.

De afgelopen maanden is het vervoersbedrijf wel een beschikbaarheidsvergoeding toegezegd door de overheid, maar dat bedrag dekt maar 93 procent van de verliezen. De rest komt voor de eigen rekening van de RET. Ook de Metropoolregio, een van de belangrijkste aandeelhouders van de RET, kan niet zomaar extra geld overmaken aan het bedrijf.



Rode cijfers

"We verwachten dat we dat we ook volgend jaar nog onder reizigersaantalleen van begin 2020 zullen zitten", gaat de woordvoerder verder. "Al verwachten we wel een stijgende lijn zodra er een vaccin is. Maar als je eenmaal in de rode cijfers belandt, dan haal je dat niet zomaar meer in. Het is niet zo dat als de coronaproblematiek achter de rug is, mensen twee keer zoveel als normaal in de metro stappen. Daarom zijn de maatregelen nodig."

Voor de komende maanden worden er nog geen aanpassingen verwacht, zoals eerder dit jaar. Tijdens de 'intelligente lockdown' reden er minder trams, metro's en bussen. "Maar dat is nu nog niet aan de orde", voegt de woordvoerder eraan toe.