Rechter: Geen bewijs voor corruptie Vlaardingse raadsleden

De rechter heeft twee Vlaardingse gemeenteraadsleden vrijgesproken van omkoping. Justitie had tegen beiden een taakstraf van 60 uur geëist.

Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen heeft meerdere keren een bedrag van duizend euro gegeven aan zijn partijgenoot Ron Boers. Volgens justitie was dat omkoping. Maar de Rotterdamse rechter zegt dat niet is gebleken dat Boers een tegenprestatie moest leveren.

Beide politici hebben altijd gezegd dat ze open zijn geweest over de betaling. Die was bedoeld voor fractiewerk. Boers heeft ook aangegeven dat hij zelfs enkele keren tegen het Vlaardingse College heeft gestemd waarin Hoogendijk zat.

De betaling is gestopt toen Ron Boers uit ONS Vlaardingen werd gezet. Hoogendijk is inmiddels geen wethouder meer. In een reactie zegt hij opgelucht te zijn, maar zich wel beschadigd te voelen.