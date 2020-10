Mijlpaal: meer dan 10 duizend coronabesmettingen in Rotterdam

In Rotterdam zijn sinds het begin van de uitbraak van het coronavirus meer dan tienduizend besmettingen vastgesteld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Donderdag nam het aantal besmettingen toe met 277. In de hele regio ging het om een stijging van 526. Gisteren waren er 546 nieuwe besmettingen, dat was toen een record.

Vooral de laatste weken nam het aantal vastgestelde besmettingen in Rotterdam steeds harder toe. Volgens de RIVM-cijfers gaat het nu om 10105 besmettingen.

Begin augustus ging het om 3522 besmettingen. Een maand later waren dat er 5732, een toename van 2210. Donderdag, weer een maand later, wordt de grens van tienduizend besmettingen bereikt. Dat komt neer op een toename van 4373.

Alleen Amsterdam kent meer coronabesmettingen. Die stad zit al boven de 13 duizend positieve tests.

Rotterdam is in onze regio (Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid) goed voor ongeveer de helft van de besmettingen.



Relatief

Ook in vergelijking met het aantal inwoners dat een gemeente heeft, steekt het aantal besmettingen in Rotterdam met kop en schouders boven de rest van de regio uit.

Besmettingen per 1000 inwoners (cijfers 30-9):

Rotterdam - 16,2 besmettingen per duizend inwoners

Schiedam - 12,2

Capelle aan den IJssel - 11,4

Vlaardingen - 10,7

Barendrecht - 10,0

In Zuid-Holland-Zuid is Dordrecht koploper, met 8,9 besmettingen per duizend inwoners.

Het laagste aantal besmettingen (relatief) vind je in Hardinxveld-Giessendam (4,43), Brielle (4,95) en Westvoorne (5,26)

Sterfgevallen

Sinds het begin van de coronabuitbraak zijn volgens het RIVM in Rotterdam 365 mensen overleden. In de hele regio gaat het om 787 slachtoffers.

Daarna volgt Dordrecht, de tweede stad in de regio. Daar zijn 68 mensen overleden aan het virus. Daarna volgen Capelle aan den IJssel (60), Goeree-Overflakkee (35) en Vlaardingen (30).

Alleen in Westvoorne en Brielle zijn nog geen inwoners overleden aan het coronavirus.

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?