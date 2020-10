Excelsior hoopt nog op twee versterkingen; Dylan Seys traint mee

Excelsior is bezig aan een wisselvallige start in de Keuken Kampioen Divisie en volgens trainer Marinus Dijkhuizen is het geen publiek geheim dat de club nog twee versterkingen zoekt. Eén daarvan kan mogelijk oud RKC-speler Dylan Seys worden, die donderdagochtend meetrainde.

"We hebben nog budget voor twee spelers, een aanvaller en een verdediger", legt Dijkhuizen uit, die aangaf dat Dylan Seys mogelijk de vacature in de aanval kan invullen. "Hij traint nu een paar dagen mee en heeft natuurlijk hier een verleden bij RKC Waalwijk. Momenteel zit hij op een dood spoor bij Excelsior Moeskroen in België dus dit kan mogelijk een optie zijn. Maar de tijd begint te dringen, dus we moeten afwachten."

Niemeijer voelt het vertrouwen

Iemand die al een stuk eerder bij de club kwam is Reuven Niemeijer. De 25-jarige middenvelder kwam transfervrij over van Heracles Almelo, waar hij in het seizoen 2017-2018 tot acht Eredivisiegoals kwam in 25 wedstrijden. Maar in de jaren daarna raakte Niemeijer zijn plek kwijt. "Daarom is het fijn dat ik hier weer het vertrouwen krijg", zegt Niemeijer, die in de eerste vijf wedstrijden van het seizoen in de basis stond. "Het is fijn om dat goede gevoel wat ik destijds ook had, weer terug te hebben."

Want eind 2018 leek niets een mooie toekomst bij Heracles Almelo in de weg te staan. Niemeijer maakte pas op 21-jarige leeftijd de overstap van amateurclub Quick'20 uit Oldenzaal naar het betaald voetbal en leek geen enkele moeite te hebben om zich aan te passen. "Ik wil niet zeggen dat ik op een roze wolk leefde, maar alles zat wel in een stijgende lijn. Je weet dat er dan een dipje in kan zitten, alleen was dat in mijn geval misschien wat heftiger dan voor andere spelers", zegt Niemeijer, die daarnaast de overstap vanuit Overijssel naar Rotterdam wel mee vond vallen. "Ik had het erger verwacht, maar ik heb hier een mooie woning en heb het wel echt naar m'n zin in deze stad."

Instabiliteit

Aankomende maandag speelt Excelsior tegen De Graafschap en met zes punten uit vijf wedstrijden is de start tot nu toe minder dan gewenst. Maar ter vergelijking: in het seizoen 2013-2014 stond de ploeg na vijf wedstrijden op de negentiende plek met slechts drie punten.

Een seizoen waarin - nadat Marinus Dijkhuizen het in de winterstop overnam van de naar Roda JC vertrokken Jon Dahl Tomasson - de club via de playoffs zou promoveren. "Maar", begint Dijkhuizen direct. "Toen hadden we een stabielere groep dan nu het geval is. Nu is het echt nog te instabiel om die vergelijking met toen te trekken."

En die instabiliteit komt vooral terug in het doelsaldo, zo ziet ook Dijkhuizen. Want hoewel de Rotterdammers op Cambuur na de meeste doelpunten produceren, krijgen ze ook op Jong AZ na de meeste treffers tegen. "Wij kunnen van iedereen winnen, maar vooralsnog ook van iedereen verliezen. Dat maakt het wel frustrerend", besluit Dijkhuizen, terwijl Niemeijer toevoegt: "Het wordt wel nu eens tijd dat we de drie punten thuis houden, en met een tegenstander als De Graafschap maakt dat het wel een heel belangrijk duel."

Beluister het hele interview met trainer Marinus Dijkhuizen in de video player bovenaan dit bericht