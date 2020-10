Coronapatiënten nu minder ziek door betere behandeling

We waren er allemaal bang voor, maar kunnen er nu niet meer omheen: de tweede golf. Bijna iedere dag zien we weer nieuwe besmettingsrecords en de corona-afdelingen in de ziekenhuizen worden steeds voller. Maar wat hebben we op medisch gebied nou geleerd van die eerste golf? Longarts Wessel Hanselaar van het Francisus Vlietland gaf antwoord op die vraag bij Radio Rijnmond.

De druk op de IC en de gewone corona-afdelingen in ziekenhuizen valt volgens Hanselaar nog mee. Er is nog geen sprake van paniek. Dat heeft verschillende redenen. "Bij de eerste golf was de meerderheid van de patiënten ouder en kwetsbaar. Dat is nu anders. We zien een mix van allerlei leeftijden. Dat komt omdat de laatste tijd vooral jongeren, zoals studenten, besmet zijn geraakt."

Betere apparatuur en medicijnen

De patiënten lijken minder ziek dan tijdens de eerste golf. Dat heeft volgens Hanselaar niet alleen te maken met de leeftijd van de corona-patiënten. Medici hebben meer ervaring in het behandelen van corona-patiënten en er zijn betere apparatuur en medicijnen beschikbaar.

Zo zijn er nu virusremmers die in het begin van de ziekte worden toegediend, die ervoor zorgen dat het virus zich minder snel kan vermenigvuldigen. Daarnaast krijgen patiënten medicijnen die hun afweersysteem tempert. "Dat klinkt vreemd, omdat je het afweersysteem juist nodig hebt", zegt Hanselaar. "Maar dat systeem slaat op hol door het virus en gaat daardoor juist in de weg zitten."

Reguliere zorg

Dat alles zorgt ervoor dat we de zorg van patiënten beter aankunnen. In het Fransiscus Vlietland proberen ze dan ook te voorkomen dat dat zo blijft zodat de reguliere zorg niet onder druk komt te staan. "Maar als de aantallen net zo hard blijven toenemen, dan kunnen we niet uitsluiten dat de reguliere zorg er toch nog onder gaat lijden", vertelt Hanselaar.

Op dit moment liggen er in het Fransiscus Vlietland 2 corona-patiënten op de IC en 25 mensen liggen op de gewone corona-afdeling van het ziekenhuis.