Gedwongen gezichtsbescherming: willen Rotterdammers een mondkapjesplicht?

Kabinet Rutte maakte woensdag bekend dat zij Nederlanders ‘dringend adviseren’ om overal mondkapjes te dragen in publieke binnenruimtes. Komende vrijdag wordt er meer duidelijk of er een plicht komt. In Rotterdam maakte de verplichte mondkapjeszones stilletjes de aftocht na een paar weken. Hoe kijken Rotterdammers naar het verplichte mondkapje? Dragen zij ‘m al, en waarom wel of niet?