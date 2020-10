VIDEO: Fatale steekpartij Rozenburg: 'Waar zijn die ouderwetse vuisten gebleven?'

De verslagenheid in Rozenburg is groot. Nabestaanden, vrienden en buurtbewoners zoeken op de parkeerplaats bij Langeplaat steun bij elkaar. De pijn is groot.

De vader van het slachtoffer staat al de hele dag bij de alsmaar groeiende stapel bloemen op de plek des onheils. De moeder van het slachtoffer zou al eerder zijn overleden. De zestienjarige zwangere vriendin en vrienden van het slachtoffer staan er ook, zoekend naar steun.

"Het zal je kind maar zijn", is een veelgehoorde reactie. Al hoofdschuddend en soms met tranen in de ogen. "Heel verschrikkelijk."

Reanimatie

Woensdagavond overleed een zeventienjarige jongen op de parkeerplaats aan de Langeplaat. Even daarvoor vond de steekpartij plaats. Er is geprobeerd hem te reanimeren en zelfs op straat te opereren, maar dat was tevergeefs.

"Een jongen uit de buurt die niemand kwaad deed", omschrijft een jonge buurtbewoner hem. "Ik kende hem wel. Gewoon, dat we elkaar groetten. Hij was gewoon met zijn eigen dingen bezig. Mensen zijn geschrokken. Maar zeventien jaar, dat is ook vroeg."

"Het was een ruzie om een playstation-controller", vertelt een moeder van een vriendin van het slachtoffer. Haar dochter belde haar woensdagavond in totale paniek op over de steekpartij, waarbij ze het slachtoffer had gereanimeerd. "Toen ik aankwam was alles al afgezet door de politie, ik vond mijn dochter naast het slachtoffer."

De politie bevestigt het verhaal van de playstation gehoord te hebben en neemt het mee in het onderzoek. Er is een team van twintig rechercheurs op de zaak gezet. De dader is nog niet gepakt.



Verschrikkelijk

Buurtbewoners leggen ondertussen nog meer bossen bloemen neer. "Het is niet te bevatten wat hier gebeurd is", zegt Rob Oosterlee van de gebiedscommissie. "Een incident van jewelste, gewoon hier in het dorp. De sfeer woensdagavond... dat is niet in woorden uit te leggen." Als lid van de gebiedscommissie was hij woensdagavond op de plek van de steekpartij om er voor de buurtbewoners te zijn. "De hulpdiensten zijn bezig met het afwikkelen van het incident, die hebben geen tijd om met mensen te praten."

"Heel triest", zegt een ander. "In zo'n dorp..." Een ander valt haar bij. "Verschrikkelijk. Jonge kinderen, waar zijn ze mee bezig geweest."

"Weer een kind van zeventien jaar, en dat is dan gewoon. Dit gebeurde nooit in een dorp, alleen in grote steden. Het escaleert hier op een gigantische manier", zegt een emotionele buurtbewoner. "Heel bedroevend. Het zal je kind maar zijn. Zeventien jaar... Een jongen nog. Hij heeft nog bij mijn kleindochter in de klas gezeten.. Het raakt je wel."

Een ander moet ook even slikken. "Weer een familie en een vriendin in ellende gestort. Een kindje dat z'n vader nooit zal kennen. Waar zijn die goeie oude vuisten gebleven? Heb je onenigheid, vecht het dan gewoon uit. Laat het wapentuig gewoon lekker thuis!"