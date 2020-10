Vier Rotterdammers verdacht van zware mishandeling na opmerking over coronalooproutes

Vier Rotterdammers worden verdacht van een zware mishandeling van een 52-jarige man op de Binnenhof in Rotterdam. Twee personen zitten nog vast: een 15-jarige jongen en een 34-jarige man.

Verder zijn een man van 54 en een man van 60 nog verdachten in de zaak. De oudste van de vier mannen heeft een verklaring afgelegd.

Het slachtoffer liep op 25 september met zijn vrouw in de stad, toen een groep mannen hen van de andere kant passeerden. Toen de vrouw de groep Rotterdammers aansprak op de coronalooproutes, escaleerde het gesprek snel. De man kreeg meerdere klappen in zijn gezicht en was zodanig gewond, dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis moest. Het slachtoffer herstelt inmiddels thuis.