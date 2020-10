Botlektunnel (A15) richting Europoort dicht na ongeluk

Vier auto's en een vrachtwagen zijn donderdagmiddag op elkaar gebotst in de Botlektunnel (A15) richting Europoort. De tunnel was daardoor in beide richtingen dicht voor verkeer. Auto's stonden door heel de tunnel. De vrachtwagen lekte diesel.

Er is één persoon lichtgewond geraakt. De tunnelbuis richting Rotterdam was dicht zodat de hulpdiensten dichterbij konden komen. Die buis is even na half zes vrijgegeven. De tunnelbuis in de richting van Europoort is nog steeds dicht. Het is onduidelijk hoe lang de afsluiting gaat duren en wat de oorzaak van het geluk is.

Verkeer kan omrijden via de Botlekbrug (N15).