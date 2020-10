Inzittenden beschoten auto in Schiedam ongedeerd

In de Spoorstraat vliegen op zondag 27 september omstreeks 18.00 uur de kogels in het rond. De schutter zit, samen met een aantal anderen, in een kleine witte auto, die over het fietspad richting Stationsstraat vlucht.

De 19-jarige eigenaar van de beschoten auto en een 20-jarige inzittende hebben zich gemeld bij de politie. De politie wil graag met getuigen spreken, met name een maaltijdbezorger. Hij rijdt voorbij op het moment dat er wordt geschoten.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.