Man berooft op 'z’n gemakkie' HEMA Prinsenland

Een ogenschijnlijk relaxte man komt kort na openingstijd een Hema-filiaal in Rotterdam binnen. Hij struint wat rond in de winkel. Maar als hij naar de kassa loopt worden zijn werkelijke intenties duidelijk.

Een medewerkster denkt dat de man iets wil afrekenen. Hij is echter uit op geld. Onder bedreiging van een mens moet zij de kassa openen. Met het geld loopt hij vervolgens ook weer rustig de zaak uit.

De overval is vrijdag 11 september om 9.02 uur in de Hema aan het Mia van IJperenplein in Rotterdam-Prinsenland. Er zijn beelden van de man. Zijn gezicht is, doordat hij een mondkapje draagt, weliswaar niet goed te zien, maar wellicht herkent iemand hem aan zijn loopje of kleding. Zo heeft hij een zwarte jas van Helly Hansen aan. Onder de capuchon van de jas draagt hij een pet met rode klep.

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.